Tallada l'R1 entre Maçanet-Massanes i Blanes (Girona) per un atropellament

GIRONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de l'R1 de Rodalies està tallada aquest dimarts des de les 6 hores entre les estacions de Maçanet-Massanes i Blanes (Girona) per l'atropellament d'una persona.

Segons han informat Adif i Renfe en sengles comunicats a 'X' recollits per Europa Press, no hi ha previsió d'hora per restablir la línia i s'està gestionant transport alternatiu per carretera.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) en fase de prealerta per l'incident.