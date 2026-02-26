Tallada l'R1 entre Arenys (Barcelona) i Blanes (Girona) per falta de tensió a la catenària

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R1 de Rodalies entre Arenys de Mar (Barcelona) i Blanes (Girona) està interrompuda per una falta de tensió a la catenària produïda durant la realització de treballs aquest dijous des de les 6.46 hores
S'ha establert un pla alternatiu de transport amb transbords per carretera per als viatgers afectats, ha informat Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Han afegit que personal d'Adif està treballant per solucionar aquesta incidència el més aviat possible.