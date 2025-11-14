Tallada l'N-II a Pontós (Girona) per manifestació

GIRONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'N-II entre Pontós i Garrigàs (Girona) en tots dos sentits està tallada per manifestació des d'aquest divendres a les 5.47 hores.
Arran de l'incident es registren 0,5 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
També està tallada l'N-141 a Bossòst (Lleida) en tots dos sentits des d'aquest divendres a les 7.21 hores per la presència d'arbres caiguts a la via, i es registren 5 quilòmetres de cues per la incidència.