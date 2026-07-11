Tallada l'N-240 a Montblanc (Tarragona) després d'un accident entre dos turismes i un autobús

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -
La carretera N-240 es troba totalment tallada aquest dissabte al matí a l'altura de Montblanc (Barcelona) després d'un accident que ha implicat a dos turismes i un autobús, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X'.
Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 11.05 hores per aquest accident en el quilòmetre 38,6 de l'N-240 i han desplaçat 7 dotacions, i també s'han desplaçat equips del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
En un dels turismes implicats hi havia dues persones atrapades físicament que han hagut d'excarcerar, i en la resta de vehicles no havia atrapats.