Publicat 11/07/2026 12:27

Tallada l'N-240 a Montblanc (Tarragona) després d'un accident entre dos turismes i un autobús

Archivo - Arxivo - Ambulàncies a la nova seu del SEM, a 18 de febrer de 2026, en Ll'Hospitalet de Llobregat, Catalunya (Espanya). La nova seu del Servei d?Emergències Mèdiques s'integra en el conjunt de l'Hospital Duren i Reynals mitjançant un volum que
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-240 es troba totalment tallada aquest dissabte al matí a l'altura de Montblanc (Barcelona) després d'un accident que ha implicat a dos turismes i un autobús, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X'.

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 11.05 hores per aquest accident en el quilòmetre 38,6 de l'N-240 i han desplaçat 7 dotacions, i també s'han desplaçat equips del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

En un dels turismes implicats hi havia dues persones atrapades físicament que han hagut d'excarcerar, i en la resta de vehicles no havia atrapats.

Contador

Contingut patrocinat