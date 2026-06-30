Tallada l'N-240 a Lleida per retirar la càrrega d'un camió bolcat de matinada

LLEIDA 30 juny (EUROPA PRESS) -
L'N-240 en tots dos sentits a Lleida ha quedat tallada aquest dimarts sobre les 7.40 hores per retirar la càrrega d'un camió bolcat a la via al voltant de les 2.30 hores.
Es fan desviaments senyalitzats i el conductor ha sortit il·lès, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En un altre missatge a 'X', els Bombers de la Generalitat, que han activat 3 dotacions, han informat que han assegurat la zona per evitar riscos i comprovat si hi ha fuita de combustible.