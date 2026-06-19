Tallada l'L5 del Metro de Barcelona entre les estacions Maragall i Horta per incidència tècnica

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BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
La línia 5 del Metre de Barcelona ha quedat sense servei aquest divendres a les 11.01 entre les estacions Maragall i Horta per una incidència tècnica a l'estació de Vilapicina.
Al principi la incidència afectava el tram entre Maragall i Vall d'Hebron, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'L5 funciona amb normalitat entre les estacions de Cornellà Centre i Maragall, i entre Horta i Vall d'Hebron.