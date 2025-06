BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

L'L3 del Metro de Barcelona està tallada entre les estacions de Roquetes i Trinitat Nova, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una anotació a X recollida per Europa Press.

D'altra banda, el servei sí que està operatiu entre Zona Universitària i Canyelles.

Fonts de TMB expliquen a Europa Press que la incidència és per "causes alienes" a l'empresa en les quals ja treballa per restablir el servei.