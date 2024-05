Tallada l'L1 entre Hospital de Bellvitge i Avinguda Carrilet per una incidència

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

La circulació de l'L1 del Metro de Barcelona està tallada aquest dimarts al matí entre les parades d'Hospital de Bellvitge i Avinguda Carrilet per una incidència.

Segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una anotació a X recollida per Europa Press, des de les 11.30 hores hi ha operatiu un servei alternatiu per carretera amb autobusos llançadora entre les estacions afectades.

Les afectacions han començat al voltant de les 10.40 hores i els tècnics continuen treballant per restablir la circulació.