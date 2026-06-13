Publicat 13/06/2026 09:40

Tallada la línia R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona) per avaria en la catenària

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren en l'Estació de Sants, a 26 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

GIRONA 13 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació de la línia R3 de Rodalies es troba tallada aquest dissabte al matí entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona) a causa d'un tren detingut en la via per una avaria en la catenària.

Segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press s'ha activat la prealerta del pla Ferrocat per aquest incident.

En un altre missatge a 'X' Rodalies ha informat que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera.

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