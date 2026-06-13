Tallada la línia R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona) per avaria en la catenària

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
GIRONA 13 juny (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R3 de Rodalies es troba tallada aquest dissabte al matí entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona) a causa d'un tren detingut en la via per una avaria en la catenària.
Segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press s'ha activat la prealerta del pla Ferrocat per aquest incident.
En un altre missatge a 'X' Rodalies ha informat que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera.