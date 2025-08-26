Tallada la línia R13 de Rodalies per l'avaria d'un tren entre Salomó i Roda de Berà (Tarragona)

TARRAGONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Una avaria d'un tren entre Salomó i Roda de Berà (Tarragona) ha obligat aquest dimarts al matí a tallar la circulació de la línia regional R13 de Rodalies de Catalunya.
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del pla Ferrocat per aquest tall de circulació, ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
A més, els trens amb origen Sant Vicenç de Calders (Tarragona) de la línia R4 circulen amb demores que poden superar els 25 minuts, a causa de les limitacions de velocitat establertes en un tram de via única per les obres que Adif executa entre Sant Vicenç de Calders i Martorell Central (Barcelona).