Tallada l'avinguda Diagonal per una manifestació en suport a Palestina

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

Unes 300 persones convocades per CGT Catalunya i Solidaritat Obrera han tallat aquest divendres al matí l'avinguda Diagonal de Barcelona en els dos sentits de la marxa, a l'altura de Zona Universitària, en protesta per l'ofensiva d'Israel a Palestina.

Fonts municipals han explicat a Europa Press que la manifestació --no comunicada a l'Ajuntament de Barcelona-- ha començat cap a les 11 hores, i a les 13.05 hores continuen tallant el tràfic.

Els manifestants s'estan desplaçant en direcció a la plaça Francesc Macià amb crits d''Israel estat assassí' o 'Free Palestine', encapçalats per diverses pancartes de '27-S vaga general per Palestina' o 'Resistència fins la victòria, alliberament per a tot Palestina'.

A Barcelona també hi ha hagut altres protestes per la vaga, com pintades a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o el bloqueig dels accessos a la facultat de la Universitat de Barcelona (UB) situada al Raval per part del grup estudiantil Acampada per Palestina Barcelona per "lluitar fins que la UB trenqui tota relació amb el genocidi".

Aquest divendres a les 17.30 hores als jardinets de Gràcia de la ciutat està prevista una manifestació en suport a Palestina amb l'assistència de la portaveu dels Comuns al Congrés, Aina Vidal; l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComu, Ada Colau; la diputada dels Comuns al Parlament, Susanna Segovia, i les regidores de BComú Gemma Tarafa i Jess González.