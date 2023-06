Tallada l'AP-7 a Vilobí d'Onyar (Girona) per l'incendi d'un camió que transportava resines

GIRONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

L'autopista AP-7 està tallada al seu pas per Vilobí d'Onyar (Girona) en tots dos sentits cap a les 14.50 hores per l'incendi d'un camió que transportava resines, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un tuit recollit per Europa Press.

El foc al vehicle ha començat cap a les 14.10 hores quan circulava en sentit nord, i ha obligat a activar l'alerta Transcat per la càrrega que transporta.

El trànsit està tallat en tots dos sentits de la marxa per facilitar l'actuació dels Bombers de la Generalitat, la qual cosa provoca cues de 4,5 quilòmetres.