Tallada l'AP-7 a Vilablareix i Sant Julià de Ramis per la vaga de docents

GIRONA 19 març (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a Vilablareix en sentit nord i a Sant Julià de Ramis (Girona) en sentit sud ha quedat tallada aquest dijous cap a les 10.30 hores per la vaga de docents.
En tots dos talls es produeix 1 quilòmetre de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
En aquesta quarta jornada de protestes de la vaga descentralitzada d'Educació s'esperen talls a les carreteres de Girona, el Maresme i el Vallès Occidental i Oriental.