Tallada l'AP-7 al Vendrell (Tarragona) per retirar un camió accidentat aquest dimarts

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)
TARRAGONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tallat aquest dimecres a les 10.23 hores l'AP-7 al Vendrell (Tarragona) en sentit sud a l'altura de la sortida 31 per retirar el camió accidentat que transportava una grua excavadora aquest dimarts a Roda de Berà (Tarragona), que va provocar que 16 vehicles més es veiessin implicats en un incident que ha deixat un ferit greu.
Es fan desviaments cap a l'N-340 i l'A-7, a més de l'AP-2 i l'A-27 en sentit sud, i a l'AP-7 continuen dos carrils tallats a Roda de Berà en sentit Tarragona per la retirada del camió accidentat, informa el SCT en un comunicat.
A l'AP-7 a Roda de Berà en sentit sud encara es mantenen 4 quilòmetres de cues, i en sentit nord hi ha 2 quilòmetres de retenció.