Tallada l'AP-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) per un camió accidentat

TARRAGONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La circulació de vehicles a l'AP-7 en sentit Barcelona està tallada aquest dijous a la tarda a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) per un camió accidentat arran de les fortes ratxes de vent.
Segons indica el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press, arran del tall es recomana desviar-se per la sortida 281 per agafar l'A-7.
A les 17 hores, uns 20 minuts després del tall, l'incident provoca 3 quilòmetres de cues en direcció Barcelona.