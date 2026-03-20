Tallada l'AP-7 en tots dos sentits a Cerdanyola (Barcelona), al seu pas per la UAB

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
La vaga de docents que inicia aquest divendres la seva cinquena jornada ha tallat l'AP-7 en tots dos sentits a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), al seu pas per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), des d'aquest divendres sobre les 7.36 hores.
Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on s'acumula 1 kilómetre de retencions.
Segueixen tallades pel mateix motiu l'A-2 entre Abrera i Esparraguera i la C-55 a Abrera (Barcelona), 4 trams de la Ronda de Dalt de Barcelona i la C-32 entre Esplugues de Llobregat i la capital catalana.