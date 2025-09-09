Tallada l'AP-7 a Tarragona en sentit Barcelona per un accident

TARRAGONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a Tarragona en sentit nord cap a Barcelona ha estat tallada a causa d'un accident aquest dimarts sobre les 7.47 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Fonts del SCT han assenyalat a Europa Press que un dels vehicles implicats seria un camió que hauria perdut part de la seva càrrega, que seria de bigues de ferro.
Arran de l'incident es registren 3 quilòmetres de cues.
Han afegit que es dona pas alternatiu a l'A-7 a l'altura de l'accident.
A més, a causa del mateix incident, a la mateixa via en sentit sud cap a Castelló de la Plana (Castelló) només hi ha un carril obert i es registren 2,5 quilòmetres de cues.