Publicat 06/11/2026 18:40

Tallada l'AP-7 a Subirats en sentit Barcelona per un accident múltiple

Archivo - Vehicles circulant per l'AP-7
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 està tallada aquest divendres a la tarda a l'altura de Subirats en direcció Barcelona per un accident múltiple, informa el Servei Català de Trànsit.

L'autopista registra retencions des de la Granada, i en el sentit contrari hi ha un carril tallat per un motorista accidentat a l'altura de Castellbisbal.

D'altra banda, la C-17 també està tallada entre Gurb i Vic en sentit sud per un accident entre tres turismes, la qual cosa també està provocant retencions.

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