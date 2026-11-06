Tallada l'AP-7 a Subirats en sentit Barcelona per un accident múltiple

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 està tallada aquest divendres a la tarda a l'altura de Subirats en direcció Barcelona per un accident múltiple, informa el Servei Català de Trànsit.
L'autopista registra retencions des de la Granada, i en el sentit contrari hi ha un carril tallat per un motorista accidentat a l'altura de Castellbisbal.
D'altra banda, la C-17 també està tallada entre Gurb i Vic en sentit sud per un accident entre tres turismes, la qual cosa també està provocant retencions.