BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

L'autopista AP-7 està tallada a "tot tipus de vehicles" a la sortida 3 de Figueres nord-Roses (Girona) per una manifestació que tanca la frontera amb França.

Segons ha comunicat Trànsit en una anotació per la xarxa social X, es faran desviaments obligatoris per la sortida 3, per la qual cosa recomana sortir abans.

Ara per ara, el SCT ha informat que hi ha retencions de 3 quilòmetres de cua.