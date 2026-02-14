Publicat 14/02/2026 09:40

Tallada l'AP-7 en sentit nord a l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) per un accident

Vehicles circulen per l'AP-7 (Arxiu)
Kike Rincón - Europa Press

TARRAGONA 14 febr. (EUROPA PRESS) -

L'autopista AP-7 està tallada aquest dissabte al matí en sentit nord a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) després d'un accident, segons ha informat el Servei Català de Trànsit via X.

El tall està provocant retencions i s'estan realitzant desviaments senyalitzats per la sortida 297 enllaçant amb la carretera N-340.

A més, a causa de l'episodi de fort vent i la caiguda d'un arbre a l'AP-7 a l'altura de l'Ametlla de Mar (Tarragona) s'estan produint retencions en aquesta via.

Contador

Contingut patrocinat