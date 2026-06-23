Tallada l'AP-7 a Riudellots de la Selva en direcció Girona per un accident

GIRONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Un accident de trànsit ha obligat a tallar la circulació aquest dimarts a la tarda a l'AP-7 a l'altura de Riudellots de la Selva en direcció Girona, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.
Fonts de Trànsit han explicat a Europa Press que dos camions s'han vist implicats en l'accident, que s'ha produït cap a les 17 al punt quilomètric 72, i els serveis d'emergències ja treballen sobre el terreny.
Hi ha uns 3 quilòmetres de retencions i Trànsit recomana com a vies alternatives la C-32 Nord o l'A-2, a més de la C-35.