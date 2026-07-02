Tallada l'AP-7 a la Pobla de Montornès (Tarragona) en sentit sud per un accident

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)
TARRAGONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 ha quedat tallada a la Pobla de Montornès (Tarragona) en sentit sud per un accident entre un camió i un turisme aquest dijous sobre les 7.20 hores.
El camió està bolcat i es produeixen retencions des de Creixell (Tarragona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Es fan desviaments obligatoris per la sortida 220 de l'AP-7 del Vendrell (Tarragona) i es proposen com a vies alternatives l'N-340, l'A-7, l'AP-2 i A-27.