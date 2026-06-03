Tallada l'AP-7 a Olèrdola cap a Tarragona per un accident múltiple

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a l'altura d'Olèrdola (Barcelona) està tallada aquest dimecres cap a les 11.40 per un accident múltiple produït en direcció Tarragona.
Els vehicles s'han pogut retirar al voral i cap a les 12 hi havia 1 quilòmetre de retenció, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.
Paral·lelament, l'accident d'un camió cap a les 10.30 a la mateixa autopista a l'altura de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) cap a Tarragona ha deixat cues de 2 quilòmetres.