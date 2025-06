Tallada l'AP-7 a Mont-roig del Camp per l'incendi d'un camió amb àcid

S'han vessat 500 litres d'àcid clorhídric i s'ha activat el Transcat en fase d'alerta

TARRAGONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 a Mont-roig del Camp direcció Ulldecona (Tarragona) està tallada per l'incendi diumenge a la nit d'un camió que transportava àcid clorhídric, segons ha informat Protecció Civil en un comunicat aquest dilluns.

El telèfon d'emergències 112 va rebre un avís diumenge a les 23.46 el qual alertava que una roda del vehicle s'havia incendiat i que les flames s'havien estès cap a la cisterna, que contenia 24.000 litres d'àcid.

Fins al lloc s'hi han desplaçat 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han extingit el foc que afectava el vehicle, principalment les rodes posteriors sense registrar-se ferits.

Els bombaments han treballat durant tota la nit per fer el transvasament del producte de la cisterna afectada i, aquest dilluns a les 11.00 hores continuen treballant al lloc de l'accident amb dues dotacions, atès que la maniobra per buidar la càrrega encara no s'ha enllestit.

Protecció Civil informa que s'han vessat aproximadament 500 litres d'àcid, que han recollit en un voral de terra, i esperen l'arribada de la grua per poder aixecar la cisterna del camió i canviar els pneumàtics afectats.

TRANSCAT ACTIVAT

A causa d'aquest incident, Protecció Civil ha activat el Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat) en fase d'alerta.

Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha informat que inicialment s'havia tallat l'autopista en els dos sentits de la marxa, però que dilluns a la 1.50 hores s'ha obert el tràfic en sentit nord.

Actualment l'AP-7 està tallada a l'altura de Cambrils (Tarragona) en sentit sud i s'està desviant el tràfic per la sortida 37 cap a l'autovia A-7.

Al lloc també hi ha maquinària preparada per retirar el remolc del vehicle quan hagin acabat les tasques de transvasament de la càrrega.