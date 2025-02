Tallada l'AP-7 a Mont-roig del Camp (Tarragona) per un accident amb un ferit

TARRAGONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'autopista AP-7 ha estat tallada aquest dilluns al matí a Mont-roig del Camp (Tarragona) en sentit nord per un accident en el qual ha bolcat un camió i el conductor ha resultat ferit menys greu.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat en un comunicat que s'ha habilitat la circulació pel voral, mentre que en sentit sud també hi ha un carril tallat per pèrdua de la càrrega, i s'ha habilitat l'A-7 com a via alternativa.

Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el camioner ferit ha estat traslladat fins a l'Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona).