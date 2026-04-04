Tallada l'AP-7 a Llinars del Vallès (Barcelona) en sentit sud per un accident

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -
L'autopista AP-7 està tallada aquest dissabte al matí a Llinars del Vallès (Barcelona) en sentit sud, direcció La Roca del Vallès (Barcelona), a causa d'un accident que causa 2,5 quilòmetres de retenció.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació en X recollit per Europa Press també es registren 9 quilòmetres de cues a Llinars del Vallès en sentit Girona i hi ha lentitud entre Mollet i Granollers (Barcelona).
Davant d'aquest tall, Trànsit ofereix l'Autopista del Maresme, la C-32 i la C-60 com a alternatives de circulació.