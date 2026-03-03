Tallada l'AP-7 a l'Ametlla de Mar (Tarragona) en sentit sud per un camió accidentat

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 3 març (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 en Ametlla de Mar (Tarragona) en sentit sud ha quedat tallada per un camió accidentat que ha quedat travessat a la via aquest dimarts sobre les 4.40 hores.
Arran de l'accident, del qual el conductor del camió ha sortit il·lès, es fan desviaments per la sortida 281 i s'acumulen 0,5 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En una altra anotació a 'X', els Bombers han assenyalat que han activat 2 dotacions i que han esperat a l'arribada del servei de manteniment de carreteres i de les grues necessàries per retirar el camió.