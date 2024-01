Tallada l'AP-7 a l'altura d'Amposta (Tarragona) per una fuita en un camió de butà

TARRAGONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La circulació a l'AP-7 en sentit sud s'ha tallat aquest dimarts cap a les 11 hores a l'altura d'Amposta (Tarragona) per una fuita en un camió que transportava butà a l'Aldea (Tarragona), motiu pel qual s'ha habilitat un desviament cap a l'N-340, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) a través de la xarxa social X.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses (Transcat) mentre el camió afectat continua aturat al voral, informa en una altra anotació a X recollida per Europa Press.

Segons informen els Bombers de la Generalitat a X, hi han enviat sis dotacions i no hi ha hagut ferits.