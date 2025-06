BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 a la Granada (Barcelona) ha quedat tallada aquest divendres al matí per retirar els vidres que transportava un camió accidentat.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, un camió que transportava uns vidres s'ha accidentat i s'hi han vist implicats 3 vehicles més sense danys causals.

Actualment una grua retira els vidres que han quedat escampats per la via, fet que provoca el tall total de la via en sentit Barcelona.