Tallada l'AP-7 a Cerdanyola (Barcelona) cap a Tarragona per un accident entre un cotxe i una moto

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 està tallada aquest dilluns al matí a l'altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en sentit Tarragona per un accident que, segons les primeres informacions, s'ha produït entre un turisme i una moto, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per aquest incident s'han anat acumulant retencions a l'autopista que a les 10.15 eren d'1,5 quilòmetres.
D'altra banda, hi ha diversos talls a l'A-27 a Tarragona i a l'N-340 entre la Canonja i Tarragona (a la zona de la petroquímica) per unes manifestacions.