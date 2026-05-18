Tallada l'AP-7 a Castellet i la Gornal (Barcelona) per l'incendi de dos camions

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
L'incendi de dos camions ha obligat a tallar l'AP-7 en tots dos sentits a l'altura de Castellet i la Gornal (Barcelona) aquest dilluns a la tarda, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
L'incident s'ha produït per "una col·lisió lateral" entre dos vehicles --un d'ells transportava esprais--, que s'han acabat incendiant, tot i que sense causar ferits.
En l'extinció del foc, que ha generat una gran columna de fum visible des de diversos quilòmetres, hi treballen 12 dotacions dels Bombers de la Generalitat, ha informat el cos d'emergències en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'incident ha obligat a activar en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat) i a tallar la circulació en ambdós sentits, la qual cosa provoca 4 quilòmetres de retencions en cadascun dels sentits.
Per la seva banda, el telèfon 112 ha confirmat que s'han rebut unes 60 trucades alertant de l'incendi i que els serveis d'emergències treballen al lloc dels fets.