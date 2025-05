LLEIDA 9 maig (EUROPA PRESS) -

L'incendi d'un vehicle ha obligat a tallar l'AP-2 a Castelldans (Lleida) en sentit Montblanc (Tarragona) aquest divendres al matí.

S'estan fent desviaments obligatoris per la sortida d'Albatàrrec (Lleida) de la mateixa via, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.

Han afegit que en tots dos trams de la via hi ha 0,5 quilòmetres de congestió.