Tallada l'AP-7 a Cambrils (Tarragona) en sentit sud per la retirada d'un camió accidentat

TARRAGONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -
L'autopista AP-7 es troba tallada aquest divendres al matí en sentit sud des de la sortida que es troba al punt quilomètric 265, a Cambrils (Tarragona), per la retirada d'un camió accidentat i que es troba bolcat fora de la carretera.
L'accident va tenir lloc dimarts passat, però les tasques de retirada del vehicle s'estan realitzant aquest divendres, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Per això, es realitzen desviacions a través de la carretera N-340, i els vehicles es poden reincorporar a l'AP-7 al punt quilomètric 281, a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.