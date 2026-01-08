Tallada l'AP-7 a Borrassà i l'N-II a Pontós (Girona) per manifestacions de pagesos

GLÓRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS
GIRONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 entre Borrassà i Garrigàs i l'N-II de Pontós a Garrigàs (Girona) en tots dos sentits a causa de manifestacions agràries reivindicades per Revolta Pagesa des de la matinada d'aquest dijous.
Les mobilitzacions agràries responen a la negativa del part del sector a l'acord entre la Unió Europea i Mercosur, a més de la "mala" gestió de la fauna salvatge --que creuen que posa en risc les explotacions i la ramaderia-- i a les retallades en la Política Agrària Comuna (PAC), ha reivindicat Revolta Pagesa des de les seves xarxes socials.
El tram de l'AP-7 està tallat des de les 3.26 hores i es fan desviaments senyalitzats, mentre que el de l'N-II des de les 6.29 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Al llarg del dia l'organització preveu mobilitzacions en diferents punts de Catalunya, com el Port de Tarragona; a l'N-230 a Les Bordes (Lleida); al Coll d'Ares (Girona); una concentració transfronterera amb la pagesia del Vallespir (França) o a l'A-2 a Fondarella (Lleida).
"Avui és el camp. Demà pot ser qualsevol altre sector. La sobirania i la seguretat alimentària no es negocien", apunten des de Revolta Pagesa.
REIVINDICACIONS
Entre les diferents revindicaciones, part del sector aposta per la sobirania i la seguretat alimentària, el foment del producte local o els protocols sanitaris justos.
També exigeixen una administració responsable i la gestió de la fauna salvatge.