Tallada l'AP-7 a Bàscara (Girona) per l'incendi d'un camió amb hidrocarburs

GIRONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 ha estat tallada aquest dilluns a les 14:18 hores a l'altura de Bàscara (Girona) a causa de l'incendi d'un camió que transportava hidrocarburs --sense afectació en la càrrega-- i es fan desviaments a la sortida 4 de la via.
Arran de l'incident, 6 dotacions dels Bombers treballen en l'incendi, que només afecta la cabina del vehicle i una mica de vegetació del voral de l'autopista, informa el cos en un missatge a X recollit per Europa Press, en què ha afegit que equips del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) estan atenent el conductor del camió.
En una altra anotació a X, Protecció Civil ha apuntat que ha activat l'alerta del pla Transcat a conseqüència del succés.