BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 està tallada totalment a Avinyonet del Penedès en sentit Tarragona per un accident que s'ha produït aquest divendres a les 12.28 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.

La via està tallada per poder dur a terme les tasques per retirar el vehicle.

Les retencions són de 5 quilòmetres i es registren des de Subirats (Barcelona).