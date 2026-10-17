Tallada l'alta velocitat entre Barcelona i Figueres (Girona) per falta de tensió en la catenària

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
La línia d'alta velocitat ferroviària entre les estacions de Barcelona-Sants i Figueres-Vilafant (Girona) es troba interrompuda aquest dissabte al matí per falta de tensió en la cateneria.
Segons ha informat Adif en un missatge a 'X', personal de l'empresa està treballant per solucionar aquesta incidència a la "major brevetat possible".
Aquest tall se sumeixi a la incidència en l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, afectada des d'aquest dilluns per un tren incendiat en la via en Ricla (Saragossa), que ja ha estat retirat, per la qual cosa Adif actuarà ara en la infraestructura per poder normalitzar la circulació, segons ha informat Renfe.