Tallada la GI-550 entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm (Girona) en tots dos sentits per accident

GIRONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
La GI-550 està tallada entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm (Girona) en tots dos sentits per un accident entre dos cotxes aquest dijous a les 7.12 hores.
Han xocat dos turismes, quedant un dels vehicles bolcat i amb una persona atrapada a l'interior, i els Bombers de la Generalitat han fet les maniobres d'excarceració per alliberar-la, ha informat el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els Bombers s'han desplaçat amb 4 dotacions fins al lloc dels fets i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a la persona ferida.