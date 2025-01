Tallada la circulació a la ronda Litoral a l'altura de la Zona Franca per la retirada d'un camió

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

La ronda Litoral a la Zona Franca en sentit Trinitat s'ha tallat aquest dimarts al matí a causa de la retirada d'un camió avariat, segons informa el Servei Català de Trànsit.

Per evitar el punt on hi ha el vehicle, Trànsit ha informat que s'ha desviat el tràfic per les sortides 18A i 18B en sentit Trinitat, mentre que dona com a ruta alternativa la C-31/C-32 i la B-20.

A més a més, es registren 7 quilòmetres de retencions a l'A-2 sentit est entre Cornellà de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts i 2 de retencions a la B-23 sentit sud entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei (Barcelona).