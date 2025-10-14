Tallada la circulació de Rodalies entre Sant Vicenç i Tarragona per un atropellament mortal

TARRAGONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La circulació de Rodalies està tallada aquest dimarts des de les 13.55 hores entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Tarragona per un atropellament mortal que s'ha produït a l'estació de Torredembarra (Tarragona), informen fonts de Renfe i els Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Per aquests fets, s'han tallat les dues vies i fonts de Renfe avisen que els trens poden estar aturats més temps de l'habitual a mesura que s'acostin al punt afectat.
Concretament, les línies afectades són les R14, R15, R16, R17 i RT2.