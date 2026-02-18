Tallada la circulació de Rodalies entre Mataró i Arenys (Barcelona) per un atropellament

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
La circulació dels trens de Rodalies està suspesa aquest dimecres des de les 18.25 hores entre les estacions de Mataró i Arenys (Barcelona) per l'atropellament d'una persona, informa Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'incident afecta les línies R1 i RG1, i fonts de Renfe expliquen a Europa Press que s'estan gestionant autobusos per cobrir el trajecte per carretera.
D'altra banda, fonts dels Bombers de la Generalitat indiquen a Europa Press que l'avís al 112 ha estat a les 18.11 hores i s'han activat tres dotacions que estan "treballant en el servei".