Tallada la circulació de Rodalies entre Mataró i Arenys (Barcelona) per un atropellament

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La circulació dels trens de Rodalies està suspesa aquest dimecres des de les 18.25 hores entre les estacions de Mataró i Arenys (Barcelona) per l'atropellament d'una persona, informa Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.

L'incident afecta les línies R1 i RG1, i fonts de Renfe expliquen a Europa Press que s'estan gestionant autobusos per cobrir el trajecte per carretera.

D'altra banda, fonts dels Bombers de la Generalitat indiquen a Europa Press que l'avís al 112 ha estat a les 18.11 hores i s'han activat tres dotacions que estan "treballant en el servei".

