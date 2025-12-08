Tallada la circulació de la R17 de Rodalies entre Tarragona i Port Aventura per una avaria

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 8 des. (EUROPA PRESS) -
La circulació a la línia R17 de Rodalies està tallada aquest dilluns al matí entre Tarragona i Port Aventura per una avaria a la via, segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat via X.
Renfe ja ha habilitat transport alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions, segons la mateixa font.
A més, Protecció Civil ja ha desactivat la prealerta del Pla Ferrocat, que s'ha activat sobre les 7.30 hores d'aquest matí, quan s'ha produït el tall.