Publicat 08/12/2025 09:54

Tallada la circulació de la R17 de Rodalies entre Tarragona i Port Aventura per una avaria

Archivo - Arxivo - Una persona en l'estació de França, on opera Rodalies, a 21 de febrer de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 8 des. (EUROPA PRESS) -

La circulació a la línia R17 de Rodalies està tallada aquest dilluns al matí entre Tarragona i Port Aventura per una avaria a la via, segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat via X.

Renfe ja ha habilitat transport alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions, segons la mateixa font.

A més, Protecció Civil ja ha desactivat la prealerta del Pla Ferrocat, que s'ha activat sobre les 7.30 hores d'aquest matí, quan s'ha produït el tall.

Contador

Contingut patrocinat