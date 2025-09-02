Tallada la circulació a la R14 per l'avaria d'un tren a La Plana-Picamoixons (Tarragona)

TARRAGONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Una incidència tècnica aquest dimarts a La Plana-Picamoixons i Alcover (Tarragona) d'un tren que cobria el trajecte entre Lleida Pirineus i Barcelona-Estació de França talla la circulació de la R14, segons han informat fonts de Rodalies a Europa Press.
El tren, que va sortir a les 8.13 hores de Lleida i tenia prevista la seva arribada a Barcelona a les 11.24 hores, ha registrat una incidència sobre les 09.26 hores, i en el comboi viatjaven un centenar de passatgers que s'han baixat a l'estació de la Plana-Picamoixons.
Les mateixes fonts informen que s'està gestionant un pla alternatiu de transport per carretera, mitjançant autobusos, perquè els passatgers puguin arribar fins a Tarragona.