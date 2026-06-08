Tallada la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Camp de Tarragona per un incendi

TARRAGONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Un incendi prop de les vies ha obligat a tallar la circulació de l'alta velocitat aquest dilluns a la tarda entre les estacions de Barcelona-Sants i Camp de Tarragona, informa Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.
El foc s'ha registrat a les 14.51, informen els Bombers de la Generalitat a través de la mateixa xarxa social.
En l'extinció de les flames, que afecten unes canyes prop de les vies, hi treballen dues dotacions dels Bombers, i Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en fase de prealerta.