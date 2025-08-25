Tallada la circulació ferroviària de Sant Vicenç (Tarragona) a Vilanova (Barcelona) per una avaria

TARRAGONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
La circulació ferroviària de les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies s'ha interromput aquest dilluns sobre les 11 hores entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) a petició dels Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat en veure que sortia fum d'un tren.
L'avaria s'ha produït en un tren de passatgers en l'estació de Calafell (Tarragona) i els usuaris han estat desallotjats del comboi sense que cap hagi resultat ferit, segons han informat fonts de Renfe a Europa Press.
L'operador està gestionant un servei alternatiu per carretera mentre duri la incidència, que està relacionada amb el pantògraf i la catenària, i Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat.