Tallada la circulació a la C-66 a Girona per un accident entre dos camions

GIRONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tallat la circulació a la carretera C-66 al seu pas per Girona per un accident entre dos camions, i anuncia desviaments senyalitzats, segons un missatge a X recollit per Europa Press aquest dimecres.

Els Bombers de la Generalitat han detallat que han rebut l'avís a les 12.52 hores, moment en el qual s'hi han desplaçat amb set dotacions.

Els efectius d'emergències han excarcerat un dels conductors dels vehicles que s'havia quedat atrapat a l'interior.

.