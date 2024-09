Tallada la circulació a la C-37 a Sant Pere de Torelló (Barcelona) per un accident

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tallat aquest dilluns des de les 16.17 hores la circulació a la C-37 al seu pas per Sant Pere de Torelló (Barcelona) en tots dos sentits per un accident entre tres vehicles, informen fonts del servei a Europa Press.

L'avís de l'accident s'ha rebut a les 16 hores i els vehicles implicats són dos turismes i un camió, expliquen fonts dels Mossos d'Esquadra, mentre que Trànsit afirma que "hi ha afectats" i que s'està acabant de recaptar informació.

Al lloc de l'incident hi treballen dues patrulles de la policia catalana; dues unitats terrestres i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.

En un missatge a X, recollit per Europa Press, han explicat que a les 17.44 hores s'estan fent desviaments en aquesta mateixa via a Torelló cap a la C-37R i la BV-5224, on hi ha 2 quilòmetres de cua en aquest tram.

A més a més, s'ha tallat l'accés de la carretera C-152 a la Vall d'en Bas (Girona) cap a la C-37 en sentit sud.