Tallada l'A-2 a Cervera (Lleida) després d'un accident enmig de l'episodi de neu

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)
LLEIDA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
L'A-2 a Cervera (Lleida) ha quedat tallada després d'un accident aquest dilluns sobre les 8 hores enmig de l'episodi de neu i fred que afecta a Catalunya i a tota la península ibèrica.
Arran de l'incident a la carretera es produeix 1 quilòmetre de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
A més d'aquest tall, a l'A-2 entre Tàrrega i Veciana (Lleida) són obligatòries les cadenes en els vehicles.