Tallada l'A-2 a Castellbisbal (Barcelona) en sentit Barcelona per l'incendi d'un vehicle

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
L'autopista A-2 ha quedat tallada aquest dijous cap a les 16.30 hores a l'altura de Castellbisbal-Sant Andreu de la Barca (Barcelona) en sentit Barcelona per l'incendi d'un vehicle.
L'incident ha causat entre 2 i 3 quilòmetres de retenció, informa el Servei Català de Trànsit en una anotació a X recollida per Europa Press.
També hi ha cues a la mateixa via de Cornellà de Llobregat a Sant Joan Despí, i de Pallejà a Sant Andreu de la Barca, tots a la província de Barcelona, en sentit Lleida.