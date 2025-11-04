Tallada la calçada esquerra de l'A-27 entre Constantí i la Pobla de Mafumet (Tarragona) per obres

TARRAGONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Les obres de millora a la calçada esquerra de l'A-27 entre Constantí i la Pobla de Mafumet (Tarragona) provocaran el tall de la via entre aquest dimarts a les 18 hores i, previsiblement, el 17 de novembre, informa el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible aquest dimarts.
En concret, es farà la reparació estructural del ferm de la calçada esquerra entre els quilòmetres 6,150 i 9,330, i els treballs tenen un pressupost de 15,08 milions.
Durant el tall, es produirà el desviament del trànsit a la calçada dreta, que estarà habilitada com a calçada de doble sentit.
D'altra banda, la via estarà tallada en els dos sentits aquest dimecres entre les 9 i les 18 hores per retirar les xarxes de protecció del pas superior de reposició del camí de Camp Magre i Vilaverd situat al quilòmetre 28,822, entre els municipis de Valls i Montblanc (Tarragona), amb una inversió de 5,4 milions.
Per assegurar la fluïdesa del trànsit durant aquestes afectacions s'habilitarà un itinerari alternatiu, degudament senyalitzat, a través de l'N-240 des del quilòmetre 29,400 de l'A-27 fins al ramal d'incorporació de l'entrada/sortida 23 de l'autovia.